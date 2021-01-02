Панарин попал в ковид-протокол «Рейнджерс» и пропустит матч с «Тампой»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает в «Твиттере» журналист Винс Меркольяно.
Таким образом, 30-летний форвард не сумеет помочь клубу в матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который пройдёт сегодня, 2 января. Стартовое вбрасывание — в 20:30 по московскому времени.
Также отмечается, что «Рейнджерс» не смогут помочь защитники Зак Джонс и Патрик Немет, а также в ковид-протокол попал ассистент тренера Майк Келли.
В текущем сезоне Панарин принял участие в 31 матче, набрав 36 (10+26) результативных баллов при показателе полезности «+5».
В настоящий момент «Рейнджерс» занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 балла после 32 проведённых встреч.
- 2 января 2022
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