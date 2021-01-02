Задоров — об ОИ-2022: это отстой. Если бы НХЛ поехала на Игры, то ничего бы не произошло

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров поделился мнением об отсутствии возможности для игроков НХЛ принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Это, определённо, отстой. Я бы мог сказать многое, но не хочу, чтобы меня оштрафовали за это.
Я вижу ситуацию с двух сторон. Очевидно, что НХЛ — это компания. Они хотят зарабатывать деньги. А мы —
сотрудники. Поэтому, когда начальник говорит вам что-то не делать, вы не делаете, верно? Другая точка зрения заключается в том, что они обещали нам, что мы отправимся на Игры. Очевидно, ковид всё переворачивает. Но это так глупо, сидеть 10 дней на карантине, когда у тебя нет никаких симптомов.
Коронавирус идёт уже два года, а ограничений всё ещё очень много. Думаю, что все люди в мире уже устали от этого. Они хотят жить нормальной жизнью. Я понимаю, что это действительно опасный вирус для некоторых людей, но мы — молодые и здоровые профессиональные спортсмены, поэтому для нас могут существовать другие ограничения.
Если бы мы поехали на Олимпиаду, то мы бы провели отличный турнир и ничего бы не произошло. Ходило много разговоров о китайском правительстве, о том, что у нас не было никаких ответов на вопросы. Но когда у тебя появляется шанс сыграть на Олимпиаде, то ты делаешь для этого всё. Вот как меня воспитали в моей стране, и вот как я вижу это. Но я ничего не могу с этим поделать», — цитирует Задорова в «Твиттере» журналист Уэс Гилбертсон.
- 2 января 2022
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