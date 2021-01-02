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Защитник «Тампы» Макдона срезал шайбу в ворота Василевского в игре с «Рейнджерс»

Защитник «Тампы» Макдона срезал шайбу в ворота Василевского в игре с «Рейнджерс»
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На 18-й минуте первого периода хозяева ведут со счётом 3:0.

На 13-й минуте в большинстве шайбу забросил нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Шайбу в ворота Андрея Василевского срезал защитник «Тампы» Райан Макдона. Отметим, что 32-летний американец ранее являлся капитаном «Рейнджерс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Рейнджерс».

Отметим, что Зибанеджад оформил дубль во встрече, также забросив шайбу на восьмой минуте. Также гол на 15-й минуте забил нападающий «Рейнджерс» Райан Строум.

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