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«Питтсбург» забросил четыре шайбы «Сан-Хосе» за пять минут

«Питтсбург» забросил четыре шайбы «Сан-Хосе» за пять минут
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В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Сан-Хосе Шаркс». На 12-й минуте первого периода хозяева ведут со счётом 4:0.

Хоккеисты «Пингвинз» сумели забросить четыре шайбы за 5 минут и 6 секунд. Счёт на 1.03 открыл нападающий Эван Родригес, на 4-й минуте отличился Джейк Гюнцель, через 59 секунд третью шайбу в ворота «Сан-Хосе» отправил Родригес, оформив дубль. Четвёртый гол «Пингвинов» на 6.09 забросил форвард Брайан Раст.

Отметим, что в настоящий момент «Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков после 30 матчей. «Сан-Хосе» — на 10-й строчке Запада, имея в своём активе 35 баллов после 32 встреч.

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