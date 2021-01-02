Форвард «Сан-Хосе» Барабанов стал автором шайбы в ворота «Питтсбурга»

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Сан-Хосе Шаркс». На 19-й минуте первого периода хозяева ведут со счётом 5:1.



На 16-й минуте встречи шайбу в составе гостей забросил российский нападающий Александр Барабанов, голевую передачу сделали Тимо Майер и Марк-Эдуар Власик.

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В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились нападающий Эван Родригес (дубль), Джейк Гюнцель, Брайан Раст, а также финский форвард Каспер Бьёркквист, который проводит свой дебютный матч в НХЛ.