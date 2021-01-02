Форвард «Сан-Хосе» Барабанов стал автором шайбы в ворота «Питтсбурга»
Поделиться
В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Сан-Хосе Шаркс». На 19-й минуте первого периода хозяева ведут со счётом 5:1.
На 16-й минуте встречи шайбу в составе гостей забросил российский нападающий Александр Барабанов, голевую передачу сделали Тимо Майер и Марк-Эдуар Власик.
Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании NBC.
В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились нападающий Эван Родригес (дубль), Джейк Гюнцель, Брайан Раст, а также финский форвард Каспер Бьёркквист, который проводит свой дебютный матч в НХЛ.
Комментарии
- 2 января 2022
-
22:07
-
21:40
-
21:34
-
21:26
-
21:15
-
21:09
-
20:11
-
20:04
-
19:29
-
19:00
-
18:55
-
18:42
-
18:32
-
18:29
-
18:27
-
18:21
-
18:17
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:38
-
17:11
-
16:45
-
16:33
-
16:11
-
15:07
-
14:45
-
14:15
-
13:50
-
13:47
-
13:41
-
13:15
-
12:49
-
11:42
-
10:57
Партнерский контент