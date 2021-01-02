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Наместников одержал победу в драке с Маршаном в матче «Детройта» и «Бостона»

Наместников одержал победу в драке с Маршаном в матче «Детройта» и «Бостона»
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В эти минуты в Детройте (США) продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Детройт Ред Уингз» и «Бостон Брюинз». На 8-й минуте второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.

На третьей минуте второй 20-минутки во встрече произошла драка между российским нападающим хозяев Владиславом Наместниковым и форвардом «Брюинз» Брэдом Маршаном. Отметим, что победу в схватке одержал хоккеист «Детройта».

Права на видео принадлежат Fox Corp. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Bally Sports Detroit.

Оба хоккеиста получили штраф в 5+2 минуты.

Отметим, что заброшенными шайбами к текущей минуте во встрече отметился Тайлер Бертуцци у «Детройта», а также Патрис Бержерон у «Бостона».

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