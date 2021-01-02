Белорусский форвард «Вашингтона» Протас отправлен клубом в АХЛ

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас отправлен в фарм-клуб, сообщает официальный сайт столичной команды.



20-летний хоккеист продолжит свои выступления за «Херши Бирс», выступающий в АХЛ.



В текущем регулярном чемпионате Протас принял участие в 22 матчах, набрав в них 6 (2+4) результативных баллов при показателе полезности "+3".



Протас был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2019 года в третьем раунде под общим 91-м номером.



«Кэпиталз» в настоящий момент занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков после 33 проведённых встреч. В следующей игре подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч пройдёт сегодня, 2 января. Начало — в 23:00 мск.