Зибанеджад вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по числу хет-триков за клуб

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». По окончании второго периода хозяева ведут со счётом 4:0.



Шведский нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад стал автором трёх заброшенных шайб. Таким образом, 28-летний хоккеист вышел на второе место в истории клуба по числу хет-триков. Он сравнялся по данному показателю с Родом Гилбертом. Первую строчку с девятью хет-триками занимает Билл Кук.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Отметим, что ещё одну шайбу в составе «Рейнджерс» на 15-й минуте забросил форвард Райан Строум.