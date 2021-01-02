Зибанеджад вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по числу хет-триков за клуб
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». По окончании второго периода хозяева ведут со счётом 4:0.
Шведский нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад стал автором трёх заброшенных шайб. Таким образом, 28-летний хоккеист вышел на второе место в истории клуба по числу хет-триков. Он сравнялся по данному показателю с Родом Гилбертом. Первую строчку с девятью хет-триками занимает Билл Кук.
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Отметим, что ещё одну шайбу в составе «Рейнджерс» на 15-й минуте забросил форвард Райан Строум.
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