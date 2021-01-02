Йотов: Овечкин уже в 16 лет выделялся на площадке. Было понятно, что растёт звезда
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Воспитанник московского «Динамо» Алексей Йотов поделился воспоминаниями об игре с российским нападающим Александром Овечкиным.
«Он младше на пять лет и на слуху был всегда. Пару раз я против Овечкина играл в каких-то предсезонных матчах, он был самым молодым на площадке, но уже тогда выделялся. Физически был очень крепким, по-спортивному наглым, и авторитет в команде у него был уже в 16. Было понятно, что звезда растёт.
Как и по Ковальчуку было понятно, что будет большим игроком. Он в высшей лиге за «Спартак» в одиночку матчи решал. Мне казалось, что Ковальчук дальше пойдёт. Хотя он постарше был и сравнивать непросто, в юности даже один год разницы в возрасте существенен», – цитирует Йотова «Газета.Ru».
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