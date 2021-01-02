«Рейнджерс» одержали крупную победу над «Тампой», Зибанеджад оформил хет-трик

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:0. Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».
На восьмой минуте в большинстве счёт открыл форвард Мика Зибанеджад, ему ассистировали Адам Фокс и Крис Крайдер. На 13-й минуте в ситуации «4 на 3» удвоил преимущество хозяев Зибанеджад, оформив дубль. Голевой пас отдали Фокс и Крайдер.
Через две минуты третью шайбу в ворота «Тампы» отправил Райан Строум с передачи Баркли Гудроу. На 37-й минуте Зибанеджад оформил хет-трик, ассистент — Крайдер.
«Рейнджерс» расположились на пятой строчке Восточной конференции, набрав 46 очков после 33 матчей. «Тампа» — на третьей строчке Востока, имея 47 баллов за 34 проведённые игры.
- 2 января 2022
-
23:39
-
23:17
-
23:10
-
22:50
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:20
-
22:07
-
21:40
-
21:34
-
21:26
-
21:15
-
21:09
-
20:11
-
20:04
-
19:29
-
19:00
-
18:55
-
18:42
-
18:32
-
18:29
-
18:27
-
18:21
-
18:17
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:38
-
17:11
-
16:45
-
16:33
-
16:11
-
15:07
-
14:45