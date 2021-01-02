«Рейнджерс» одержали крупную победу над «Тампой», Зибанеджад оформил хет-трик

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:0. Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».



На восьмой минуте в большинстве счёт открыл форвард Мика Зибанеджад, ему ассистировали Адам Фокс и Крис Крайдер. На 13-й минуте в ситуации «4 на 3» удвоил преимущество хозяев Зибанеджад, оформив дубль. Голевой пас отдали Фокс и Крайдер.



Через две минуты третью шайбу в ворота «Тампы» отправил Райан Строум с передачи Баркли Гудроу. На 37-й минуте Зибанеджад оформил хет-трик, ассистент — Крайдер.



«Рейнджерс» расположились на пятой строчке Восточной конференции, набрав 46 очков после 33 матчей. «Тампа» — на третьей строчке Востока, имея 47 баллов за 34 проведённые игры.