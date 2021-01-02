Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» одержали крупную победу над «Тампой», Зибанеджад оформил хет-трик

«Рейнджерс» одержали крупную победу над «Тампой», Зибанеджад оформил хет-трик
Комментарии

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:0. Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

На восьмой минуте в большинстве счёт открыл форвард Мика Зибанеджад, ему ассистировали Адам Фокс и Крис Крайдер. На 13-й минуте в ситуации «4 на 3» удвоил преимущество хозяев Зибанеджад, оформив дубль. Голевой пас отдали Фокс и Крайдер.

Через две минуты третью шайбу в ворота «Тампы» отправил Райан Строум с передачи Баркли Гудроу. На 37-й минуте Зибанеджад оформил хет-трик, ассистент — Крайдер.

«Рейнджерс» расположились на пятой строчке Восточной конференции, набрав 46 очков после 33 матчей. «Тампа» — на третьей строчке Востока, имея 47 баллов за 34 проведённые игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Зибанеджад (Фокс, Крайдер) – 07:44' (5x4)   2:0 Зибанеджад (Фокс, Крайдер) – 12:37' (4x3)   3:0 Строум (Гудроу) – 14:53' (5x5)   4:0 Зибанеджад (Крайдер) – 36:53' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022