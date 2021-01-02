«Питтсбург» едва не упустил победу над «Сан-Хосе», ведя 6:1 после 1-го периода

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 8:5 (6:1, 0:1, 2:3). Встреча прошла в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эван Родригес (хет-трик), Брайан Раст (дубль), а также по голу забили Джейк Гюнцель и Каспер Бьёркквист. У «Сан-Хосе» отметились Александр Барабанов, Брент Бёрнс, Мэтт Ньето, Эрик Карлссон и Логан Кутюр.
Барабанов провёл на льду 14 минут и 41 секунду, заработав показатель полезности «-1».
«Питтсбург» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 41 балл после 31 встречи. «Сан-Хосе» — на 10-й строчке Востока, имея в своём активе 35 очков за 33 матча.
В другом матче дня «Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:1. Российский нападающий «красных крыльев» Владислав Наместников не отметился результативными действиями.
- 2 января 2022
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