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«Питтсбург» едва не упустил победу над «Сан-Хосе», ведя 6:1 после 1-го периода

«Питтсбург» едва не упустил победу над «Сан-Хосе», ведя 6:1 после 1-го периода
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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 8:5 (6:1, 0:1, 2:3). Встреча прошла в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эван Родригес (хет-трик), Брайан Раст (дубль), а также по голу забили Джейк Гюнцель и Каспер Бьёркквист. У «Сан-Хосе» отметились Александр Барабанов, Брент Бёрнс, Мэтт Ньето, Эрик Карлссон и Логан Кутюр.

Барабанов провёл на льду 14 минут и 41 секунду, заработав показатель полезности «-1».

«Питтсбург» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 41 балл после 31 встречи. «Сан-Хосе» — на 10-й строчке Востока, имея в своём активе 35 очков за 33 матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
8 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Родригес (Петтерссон, Хайнен) – 01:03' (5x5)   2:0 Гюнцель (Раст, Кросби) – 03:12' (5x5)   3:0 Родригес (Хайнен, Симон) – 04:11' (5x5)   4:0 Раст (Летанг, Дюмулен) – 06:09' (5x5)   4:1 Барабанов (Майер, Власик) – 15:33' (5x5)   5:1 Бьёркквист (Зогорна, Лафферти) – 16:29' (5x5)   6:1 Раст (Марино, Петтерссон) – 19:32' (5x5)   6:2 Бёрнс (Бонино, Грегор) – 34:27' (5x4)   6:3 Ньето (Миддлтон, Кольяно) – 40:20' (5x5)   6:4 Миддлтон (Карлссон, Майер) – 43:01' (5x5)   6:5 Кутюр (Майер) – 44:09' (5x5)   7:5 Родригес (Летанг, Раст) – 57:59' (5x4)   8:5 Раст (Кросби, Гюнцель) – 59:49' (en)

В другом матче дня «Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:1. Российский нападающий «красных крыльев» Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Бертуцци (Декайзер, Ларкин) – 11:28' (5x5)   1:1 Бержерон (Смит, Маршан) – 14:47' (5x5)   1:2 Хаула – 27:37' (3x3)   1:3 Макэвой (Холл, Койл) – 45:59' (5x5)   1:4 Фредерик (Райлли, Носек) – 47:55' (5x5)   1:5 Носек (Стеен, Макэвой) – 50:40' (5x5)
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