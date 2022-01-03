Овечкин вылетел за борт после своего неудачного силового приёма. Видео
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время домашней игры с «Нью-Джерси Дэвилз» совершил неудачный силовой приём и вылетел на скамейку запасных.
После второго периода гости выигрывают со счётом 3:1.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Нью-Джерси».
Напомним, 1 января Овечкин стал третьей звездой дня в НХЛ. В матче с «Детройт Ред Уингз» россиянин оформил дубль и помог своей команде победить (3:1). Овечкин забросил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Ранее Овечкин делил первое место по этому показателю с Дэйвом Андрейчуком.
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