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«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: видео драки Суббэна и Дауда без ударов

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: видео драки Суббэна и Дауда без ударов
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу «Дэвилз».

В одном из эпизодов защитник гостей Пи Кей Суббэн сцепился с нападающим «Вашингтона» Ником Даудом. При этом хоккеисты не нанесли друг другу ни одного удара, после чего их разняли судьи.

Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» NBC Sports Capitals.

За последние три матча в НХЛ «Вашингтон» потерпел два поражения и одержал одну победу. «Нью-Джерси» подошёл к этому матчу с двумя победами подряд. На данный момент «Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» занимает 12-е место на Востоке.

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