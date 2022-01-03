Овечкин сравнялся с Йокиненом по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Дэвилз».
В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1231-й матч за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин повторил результат финского форварда Олли Йокинена (1231) и теперь они делят между собой 102-е место.
За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 754 шайбы и отметился 616 результативными передачами при показателе полезности «+96».
В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 34 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 26 результативных передач.
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