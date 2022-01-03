«Вашингтон» устроил церемонию чествования Овечкина. Ему аплодировали даже игроки «Дэвилз»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В одной из телевизионных пауз состоялась непродолжительная церемония чествования установившего новый рекорд НХЛ по голам в большинстве россиянина Александра Овечкина. При этом, на ноги поднялись даже хоккеисты «Нью-Джерси», которые постучали клюшками по бортику.

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Раннее сообщалось, что Овечкин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 754 шайбы и отметился 616 результативными передачами. В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 34 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 26 результативных передач.