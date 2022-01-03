Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» устроил церемонию чествования Овечкина. Ему аплодировали даже игроки «Дэвилз»

«Вашингтон» устроил церемонию чествования Овечкина. Ему аплодировали даже игроки «Дэвилз»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В одной из телевизионных пауз состоялась непродолжительная церемония чествования установившего новый рекорд НХЛ по голам в большинстве россиянина Александра Овечкина. При этом, на ноги поднялись даже хоккеисты «Нью-Джерси», которые постучали клюшками по бортику.

Видео.

Раннее сообщалось, что Овечкин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 754 шайбы и отметился 616 результативными передачами. В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 34 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 26 результативных передач.

Величественное видео с Овечкиным. Рекорду русской легенды рукоплескали даже соперники Величественное видео с Овечкиным. Рекорду русской легенды рукоплескали даже соперники
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022