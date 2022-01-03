«Вашингтон» устроил церемонию чествования Овечкина. Ему аплодировали даже игроки «Дэвилз»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
В одной из телевизионных пауз состоялась непродолжительная церемония чествования установившего новый рекорд НХЛ по голам в большинстве россиянина Александра Овечкина. При этом, на ноги поднялись даже хоккеисты «Нью-Джерси», которые постучали клюшками по бортику.
Раннее сообщалось, что Овечкин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 754 шайбы и отметился 616 результативными передачами. В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 34 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 26 результативных передач.
- 3 января 2022
-
02:44
-
02:23
-
02:13
-
01:47
-
01:29
-
01:09
-
00:55
- 2 января 2022
-
23:39
-
23:17
-
23:10
-
22:50
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:20
-
22:07
-
21:40
-
21:34
-
21:26
-
21:15
-
21:09
-
20:11
-
20:04
-
19:29
-
19:00
-
18:55
-
18:42
-
18:32
-
18:29
-
18:27
-
18:21
-
18:17
-
18:10
-
18:00
-
17:45