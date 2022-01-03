«Везина?» Пол Биссоннетт — об игре Шестёркина в матче с «Тампой»

Бывший хоккеист НХЛ Пол Биссоннетт высказался о выдающейся игре 26-летнего российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0).
«Везина?» — гласит комментарий Пола в «Твиттере» к опубликованному видео с одним из самых ярких сейвов Шестёркина в игре с «Тампой».
Таким образом, известный экс-тафгай оценил выступление Шестёркина, намекнув, что российский вратарь претендует на награду лучшему голкиперу сезона НХЛ – «Везина Трофи».
Напомним, в матче с «Лайтнинг» Игорь сумел отбить все 38 бросков по своим воротам. Для 26-летнего вратаря этот «сухой» матч стал вторым в текущем регулярном чемпионате. Всего Шестёркин сыграл 21 матч в регулярном сезоне-2021/2022, имея коэффициент надёжности 2,20 и отбивая 93,2% бросков.
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