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«Вашингтон» вновь вернулся на первую строчку в турнирной таблице НХЛ

«Вашингтон» вновь вернулся на первую строчку в турнирной таблице НХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» после поражения в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4) благодаря одному заработанному очку вновь вернулся на первое место в турнирной таблице НХЛ, сместив с лидирующей позиции «Каролину Харрикейнз».

В активе команды Питера Лавиолетта 48 очков в 34 матчах, в то время как у «ураганов» — 47, при этом аналогичное количество баллов у «Тампы-Бэй Лайтнинг» (47), далее располагаются «Нью-Йорк Рейнджерс» (46) и «Флорида Пантерз» (46).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2021/2022.

Напомним, в следующем матче «Вашингтону» предстоит сыграть на выезде с «Сент-Луис Блюз». Игра пройдёт в ночь на субботу, 8 января, начало – 4:00 мск. Ранее, 5 января, должна была состояться встреча с «Монреаль Канадиенс», однако она была перенесена в связи с тяжёлой ситуацией с коронавирусом в канадском клубе.

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