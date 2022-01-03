Шестёркин: моя игра с «Тампой» – лучшая после возвращения

Вратарь «Нью-Форк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0) оценил свою игру.

«Если оценивать матчи после моего возвращения, это была моя лучшая игра. Но я считаю, что надо играть ещё лучше. То, что мы выстояли в меньшинстве в конце первого периода придало нам больше уверенности. Ребята заблокировали много бросков, играли очень умно и в целом заслужили эту победу», – цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:0. Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».



Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин сумел оформить шат-аут. Он сумел отбить все 38 бросков по своим воротам. Для 26-летнего вратаря этот «сухой» матч стал вторым в текущем регулярном чемпионате.