Насреддин: Шарангович всё больше похож на того, которого мы видели в прошлом сезоне

Тренер «Нью-Джерси» Ален Насреддин поделился мнением об игре форварда команды Егора Шаранговича, который в матче НХЛ с «Вашингтоном» (4:3 ОТ) продлил голевую серию до трёх игр.
«В последних матчах он выглядит всё лучше и лучше. Определённо, он всё больше похож на того Егора, которого мы видели в прошлом сезоне.
Сейчас его помощь нам необходима. И за последнее время он забил несколько важных голов», – цитирует Насреддин официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, для Шаранговича этот сезон является вторым в карьере в НХЛ. В прошлом сезоне нападающий провёл 54 матча за «Дэвилз» в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 30 очков: забросил 16 шайб и отдал 14 результативных передач.
В текущем сезоне Шарангович провёл 30 матчей и набрал в них 14 очков: забросил семь шайб и отдал семь результативных передач.
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