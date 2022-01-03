Юханссон, Кемпфер, Кузьменко и Грицюк — лучшие игроки КХЛ в декабре

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лучших игроков декабря. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Лучшим вратарем в четвёртый раз в карьере и во второй раз в сезоне признан Ларс Юханссон (СКА), одержавший с командой семь побед в восьми матчах. По воротам Юханссона было нанесено 208 бросков, из которых он отразил 94,71%. Коэффициент надёжности составил 1,36. В гостевой игре с «Автомобилистом» (1:0) Юханссон в восьмой раз в сезоне сыграл на ноль.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Стивен Кемпфер («Ак Барс»), набравший 12 (4+8) очков в девяти матчах. Кемпфер завершил всего одну встречу с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». В игре с «Авангардом» (3:1), прошедшей в Дубае, Кэмпфер забросил победную шайбу. Также на его счету четыре силовых приёма, пять заблокированных бросков, трижды на нём нарушали правила.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Андрей Кузьменко (СКА), набравший 15 (5+10) очков в 10 матчах. В матче с «Адмиралом» (3:1) Кузьменко забросил победную шайбу. На его счету также три силовых приёма, один заблокированный бросок, на нём пять раз нарушали правила.

Лучшим новичком во второй раз в карьере и в сезоне признан Арсений Грицюк («Авангард»), набравший 9 (5+4) очков в 10 матчах. На счету Грицюка две победные шайбы, семь силовых приёмов, пять заблокированных бросков, дважды на нём нарушали правила.