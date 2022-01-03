«Ак Барс» забросил шесть шайб «Сибири» в 800-м матче Квартальнова в КХЛ

Сегодня, 3 января, в Новосибирске на арене «Сибирь» местная «Сибирь» принимал казанский «Ак Барс» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (1:1 2:1, 3:0).
На 19-й секунде матча Николай Коваленко открыл счёт в матче после паса Артёма Галимова, на 9-й минуте Вячеслав Литовченко сравнял счёт с передач Олега Ли и Михала Чайковски. На 31-й минуте Дмитрий Кагарлицкий вывел казанцев вперёд с передачи пера Линдхольма, на 33-й отличился Стивен Кэмпфер после паса Кристиана Хенкеля. На 37-й Антон Шенфельд отыграл одну шайбу новосибирцев после ассистов Александра Шарова и Валентина Пьянова, на 43-й Джордан Уил вновь забил за казанцев с передачи Даниила Тарасова.
На 47-й минуте Кагарлицкий оформил дубль после паса Уила, на 57-й отличился Артём Галимов с передачи Николая Коваленко.
Напомним, эта игра стала для Дмитрия Квартальнова 800-й в качестве главного тренера в КХЛ. Специалист первым достиг этой отметки.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 3 января 2022
-
16:30
-
16:17
-
16:12
-
15:59
-
15:53
-
14:51
-
14:37
-
14:08
-
14:02
-
12:40
-
12:28
-
12:17
-
11:19
-
10:43
-
10:06
-
09:39
-
09:33
-
08:49
-
06:11
-
05:16
-
03:38
-
02:44
-
02:23
-
02:13
-
01:47
-
01:29
-
01:09
-
00:55
- 2 января 2022
-
23:39
-
23:17
-
23:10
-
22:50
-
22:40
-
22:34
-
22:28