«Ак Барс» забросил шесть шайб «Сибири» в 800-м матче Квартальнова в КХЛ

Сегодня, 3 января, в Новосибирске на арене «Сибирь» местная «Сибирь» принимал казанский «Ак Барс» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (1:1 2:1, 3:0).



На 19-й секунде матча Николай Коваленко открыл счёт в матче после паса Артёма Галимова, на 9-й минуте Вячеслав Литовченко сравнял счёт с передач Олега Ли и Михала Чайковски. На 31-й минуте Дмитрий Кагарлицкий вывел казанцев вперёд с передачи пера Линдхольма, на 33-й отличился Стивен Кэмпфер после паса Кристиана Хенкеля. На 37-й Антон Шенфельд отыграл одну шайбу новосибирцев после ассистов Александра Шарова и Валентина Пьянова, на 43-й Джордан Уил вновь забил за казанцев с передачи Даниила Тарасова.



На 47-й минуте Кагарлицкий оформил дубль после паса Уила, на 57-й отличился Артём Галимов с передачи Николая Коваленко.

Напомним, эта игра стала для Дмитрия Квартальнова 800-й в качестве главного тренера в КХЛ. Специалист первым достиг этой отметки.

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