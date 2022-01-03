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«Ак Барс» забросил шесть шайб «Сибири» в 800-м матче Квартальнова в КХЛ

«Ак Барс» забросил шесть шайб «Сибири» в 800-м матче Квартальнова в КХЛ
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Сегодня, 3 января, в Новосибирске на арене «Сибирь» местная «Сибирь» принимал казанский «Ак Барс» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (1:1 2:1, 3:0).

На 19-й секунде матча Николай Коваленко открыл счёт в матче после паса Артёма Галимова, на 9-й минуте Вячеслав Литовченко сравнял счёт с передач Олега Ли и Михала Чайковски. На 31-й минуте Дмитрий Кагарлицкий вывел казанцев вперёд с передачи пера Линдхольма, на 33-й отличился Стивен Кэмпфер после паса Кристиана Хенкеля. На 37-й Антон Шенфельд отыграл одну шайбу новосибирцев после ассистов Александра Шарова и Валентина Пьянова, на 43-й Джордан Уил вновь забил за казанцев с передачи Даниила Тарасова.

На 47-й минуте Кагарлицкий оформил дубль после паса Уила, на 57-й отличился Артём Галимов с передачи Николая Коваленко.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2022, понедельник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 6
Ак Барс
Казань
0:1 Коваленко (Галимов) – 00:19' (5x5)   1:1 Литовченко (Ли, Чайковски) – 08:56' (5x4)   1:2 Кагарлицкий (Линдхольм) – 30:20' (4x4)   1:3 Кэмпфер (Хенкель) – 32:27' (5x5)   2:3 Шенфельд (Шаров, Пьянов) – 36:39' (5x4)   2:4 Уил (Тарасов) – 42:58' (5x5)   2:5 Кагарлицкий (Уил) – 46:12' (4x3)   2:6 Галимов (Коваленко) – 56:07' (5x5)

Напомним, эта игра стала для Дмитрия Квартальнова 800-й в качестве главного тренера в КХЛ. Специалист первым достиг этой отметки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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