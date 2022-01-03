Игроки «Сибири» и «Ак Барса» поучаствовали в потасовке, которая закончилась дракой

Сегодня, 3 января, в Новосибирске на арене «Сибирь» местная «Сибирь» принимал казанский «Ак Барс» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (1:1 2:1, 3:0).



На шестой минуте третьего периода у ворот «Сибири» началась потасовка. Несколько игроков начали толкаться, но до драки дело не доходило. Однако, драка всё же была, по итогам которой в штрафной бокс отправились Стивен Кэмпфер, Денис Голубев и Алексей Яковлев.

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Напомним, эта игра стала для Дмитрия Квартальнова 800-й в качестве главного тренера в КХЛ. Специалист первым достиг этой отметки.