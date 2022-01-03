«Барыс» разгромил дома рижское «Динамо», забросив семь шайб

«Барыс» одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» со счётом 7:1 (1:0, 2:1, 4:0). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Старченко (дубль), Никита Михайлис (дубль), а также Антон Сагадеев, Якоб Берглунд и Роман Савченко. Единственную шайбу рижан забросил Мартиньш Карсумс.



«Барыс» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 балла после 45 проведённых встреч. «Динамо» — на 12-й строчке в таблице Запада, имея в своём активе 37 очков за 44 матча. В следующей игре «Барыс» сыграет с «Металлургом» (5 января), «Динамо» — с «Салаватом Юлаевым» (5 января).