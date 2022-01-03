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«Барыс» разгромил дома рижское «Динамо», забросив семь шайб

«Барыс» разгромил дома рижское «Динамо», забросив семь шайб
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«Барыс» одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» со счётом 7:1 (1:0, 2:1, 4:0). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Старченко (дубль), Никита Михайлис (дубль), а также Антон Сагадеев, Якоб Берглунд и Роман Савченко. Единственную шайбу рижан забросил Мартиньш Карсумс.

«Барыс» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 балла после 45 проведённых встреч. «Динамо» — на 12-й строчке в таблице Запада, имея в своём активе 37 очков за 44 матча. В следующей игре «Барыс» сыграет с «Металлургом» (5 января), «Динамо» — с «Салаватом Юлаевым» (5 января).

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2022, понедельник. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
7 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Старченко (Вей, Савченко) – 16:41' (5x5)   2:0 Сагадеев (Данияр) – 22:19' (5x5)   2:1 Карсумс (Пуарье, Лорито) – 32:35' (5x5)   3:1 Старченко (Савицкий, Морроу) – 34:10' (5x5)   4:1 Берглунд (Юрчо, Орехов) – 47:42' (5x5)   5:1 Михайлис (Лилья) – 48:38' (5x5)   6:1 Михайлис (Валк) – 57:29' (5x4)   7:1 Савченко (Михайлис) – 59:11' (5x5)
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