Форвард «Сибири» Липон рассказал, боится ли он драться с Олегом Евенко

Нападающий «Сибири» Джей Си Липон подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (2:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Дебют в «Сибири»? Игра классная, хорошая. Весёлая, классная атмосфера на трибунах. Полные трибуны болельщиков. Но счёт, конечно, не тот, который сегодня хотели. Не играл в нескольких матчах из-за паузы. Сказалась разница в часовых поясах, но я был воодушевлён, на эмоциях. Поэтому сейчас хорошо себя чувствую.
Драка с Сафоновым на последних минутах? Там Сафонов меня серьёзно встретил, по-североамерикански. Немного потерял хладнокровие, поэтому случилась эта драка. Но в целом дальше хочу исправить.
Говорят, что не хотел драться с Евенко и поэтому покинул «Сочи»? Никакого разговора с тренером не было, я просто узнал, что обменян. Было приятно попасть в команду, которая сейчас находится в зоне плей-офф и здесь играть.
Не боюсь ли драться с Евенко? Это часть игры. Но прежде всего хочу помочь команде победить, сыграть в атаке и защите. А с Олегом Евенко я пересекался в Северной Америке в 2015 году», — передаёт слова Липона корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 3 января 2022
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