Лямся — о 3:4 с «Металлургом»: одно очко в таком матче — неплохо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:4, ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Мы медленно начали первый период. Затем соперник забросил три шайбы, кто-то подумал, что игра решена. Затем мы взяли тайм-аут, перестроили звенья, поменяли вратаря и начали выигрывать единоборства. Ключевым моментом стало то, что мы играли одной из лучших команд в лиге, боролись до конца и отыгрались. Одно очко в таком матче – это неплохо. Отмечу игру Башкирова и Шарыченкова.



Не кажется, что Гранлунда в профилактических целях пора посадить в запас? От вас много хороших идей исходит, надо подумать.



Что говорил в тайм-ауте? Детально я не могу сказать. Все были на эмоциях. После тайм-аута нам забили, да. Но потом счёт стал 3:3 и это значит, что наш тайм-аут принёс пользу.



Я могу согласиться, что у нас не получается ровно играть. Но я считаю, что мы сделали все изменения в межсезонье и они были правильными.



В чём вижу проблему первого звена? Я думаю, Маннинен вернётся в первое звено и всё наладится, мы примем решение. Он уже покатался, с небольшими нагрузками. Может, выйдет с «Йокеритом».



Как отношусь к переносу матча «Салавата»? За 17 дней будет 8 матчей? Конечно, это очень плохо. Плохое решение лиги. У нас будет непростая серия, не будет необходимой паузы, это может повлиять, – цитирует Лямся «Горобзор.ру».