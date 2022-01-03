Московское «Динамо» вышло на первое место в таблице Запада, в гостях переиграв «Локомотив»

Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом». Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).



Первую шайбу во встрече на 26-й минуте забросил форвард бело-голубых Дмитрий Рашевский. Он разогнался из средней зоны, ушёл от защитника и с пятака протолкнул шайбу под вратарём. На 31-й минуте сравнял счёт нападающий «Локомотива» Артём Анисимов. Осипов от синей линии сделал передачу к воротам, Анисимов резко развернулся и завёл шайбу в угол створа.



На 54-й минуте в большинстве «Динамо» вперёд вывел Станислав Галиев. Войнов закрыл синюю линию, после чего сделал передачу на вершину левого круга вбрасывания, откуда Галиев хлёстким броском направил шайбу в ворота.