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Московское «Динамо» вышло на первое место в таблице Запада, в гостях переиграв «Локомотив»

Московское «Динамо» вышло на первое место в таблице Запада, в гостях переиграв «Локомотив»
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Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом». Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Первую шайбу во встрече на 26-й минуте забросил форвард бело-голубых Дмитрий Рашевский. Он разогнался из средней зоны, ушёл от защитника и с пятака протолкнул шайбу под вратарём. На 31-й минуте сравнял счёт нападающий «Локомотива» Артём Анисимов. Осипов от синей линии сделал передачу к воротам, Анисимов резко развернулся и завёл шайбу в угол створа.

На 54-й минуте в большинстве «Динамо» вперёд вывел Станислав Галиев. Войнов закрыл синюю линию, после чего сделал передачу на вершину левого круга вбрасывания, откуда Галиев хлёстким броском направил шайбу в ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2022, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Рашевский – 25:01' (5x5)   1:1 Анисимов (Осипов, Алексеев) – 30:42' (5x5)   1:2 Галиев (Войнов) – 53:38' (5x4)
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