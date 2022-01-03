Московское «Динамо» вышло на первое место в таблице Запада, в гостях переиграв «Локомотив»

Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом». Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).
Первую шайбу во встрече на 26-й минуте забросил форвард бело-голубых Дмитрий Рашевский. Он разогнался из средней зоны, ушёл от защитника и с пятака протолкнул шайбу под вратарём. На 31-й минуте сравнял счёт нападающий «Локомотива» Артём Анисимов. Осипов от синей линии сделал передачу к воротам, Анисимов резко развернулся и завёл шайбу в угол створа.
На 54-й минуте в большинстве «Динамо» вперёд вывел Станислав Галиев. Войнов закрыл синюю линию, после чего сделал передачу на вершину левого круга вбрасывания, откуда Галиев хлёстким броском направил шайбу в ворота.
- 3 января 2022
-
19:40
-
19:34
-
19:29
-
19:23
-
19:15
-
18:49
-
18:32
-
18:17
-
18:01
-
17:49
-
17:42
-
17:24
-
17:07
-
17:04
-
16:38
-
16:30
-
16:17
-
16:12
-
15:59
-
15:53
-
14:51
-
14:37
-
14:08
-
14:02
-
12:40
-
12:28
-
12:17
-
11:19
-
10:43
-
10:06
-
09:39
-
09:33
-
08:49
-
06:11
-
05:16