Московское «Динамо» — первый клуб на Западе, обеспечивший участие в плей-офф

Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом». Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

После победы в последней встрече, подопечные Алексея Кудашова обеспечили себе участие в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, став первым клубом Западной конференции, который сумел сделать это. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

В настоящий момент «Динамо» возглавляет турнирную таблице Западной конференции, имея в своём активе 63 очка после 45 проведённых встреч. В следующем матче бело-голубые сыграют в Хельсинки с финским «Йокеритом». Игра пройдёт в среду, 5 января, начало — в 19:30 по московскому времени.