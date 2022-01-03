Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА забил «Авангарду» впервые за 4 матча. Сухая серия Грубеца длилась 212 минут

ЦСКА забил «Авангарду» впервые за 4 матча. Сухая серия Грубеца длилась 212 минут
Комментарии

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и омским «Авангардом». По окончании второго периода хозяева ведут со счётом 3:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подопечные Сергея Фёдорова забросили шайбу в ворота «Авангарда» впервые за четыре матча, с учётом финальной серии Кубка Гагарина 2021 года. Сухая серия голкипера омичей Шимона Грубеца длилась 212 минут 35 секунд. Напомним, «Авангард» выиграл в финальной серии Кубка Гагарина — 2021 со счётом 4-2.

Отметим, что голы в составе армейцев забили Лукас Валльмарк, Сергей Плотников и Александр Попов. У «Авангарда» единственную шайбу к настоящему моменту забросил Сергей Толчинский.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022