ЦСКА забил «Авангарду» впервые за 4 матча. Сухая серия Грубеца длилась 212 минут

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и омским «Авангардом». По окончании второго периода хозяева ведут со счётом 3:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Подопечные Сергея Фёдорова забросили шайбу в ворота «Авангарда» впервые за четыре матча, с учётом финальной серии Кубка Гагарина 2021 года. Сухая серия голкипера омичей Шимона Грубеца длилась 212 минут 35 секунд. Напомним, «Авангард» выиграл в финальной серии Кубка Гагарина — 2021 со счётом 4-2.



Отметим, что голы в составе армейцев забили Лукас Валльмарк, Сергей Плотников и Александр Попов. У «Авангарда» единственную шайбу к настоящему моменту забросил Сергей Толчинский.