ЦСКА забил «Авангарду» впервые за 4 матча. Сухая серия Грубеца длилась 212 минут
Поделиться
В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и омским «Авангардом». По окончании второго периода хозяева ведут со счётом 3:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Подопечные Сергея Фёдорова забросили шайбу в ворота «Авангарда» впервые за четыре матча, с учётом финальной серии Кубка Гагарина 2021 года. Сухая серия голкипера омичей Шимона Грубеца длилась 212 минут 35 секунд. Напомним, «Авангард» выиграл в финальной серии Кубка Гагарина — 2021 со счётом 4-2.
Отметим, что голы в составе армейцев забили Лукас Валльмарк, Сергей Плотников и Александр Попов. У «Авангарда» единственную шайбу к настоящему моменту забросил Сергей Толчинский.
Комментарии
- 3 января 2022
-
19:40
-
19:34
-
19:29
-
19:23
-
19:15
-
18:49
-
18:32
-
18:17
-
18:01
-
17:49
-
17:42
-
17:24
-
17:07
-
17:04
-
16:38
-
16:30
-
16:17
-
16:12
-
15:59
-
15:53
-
14:51
-
14:37
-
14:08
-
14:02
-
12:40
-
12:28
-
12:17
-
11:19
-
10:43
-
10:06
-
09:39
-
09:33
-
08:49
-
06:11
-
05:16
Партнерский контент