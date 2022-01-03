«Новогоднего хоккея не получилось». Воробьёв подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:3, ОТ)



«Новогоднего хоккея не получилось, мы увидели игру плей-офф. Все бились за каждый квадратный метр, за любую шайбу. Довольны, что взяли два очка.



Насколько серьёзное повреждение у Зернова? В поездку не поехал, мы оставили тренеров с ним, посмотрим, как будет восстанавливаться.



Между Уфой и Магнитогорском всегда такие мощные матчи. Это определённое противостояние уже много лет. Поэтому здесь всегда идёт такая борьба.Чем был недоволен во время третьего гола? Я думал, что Уфе две минуты дадут, оказывается, повтор запросила военная комната.



Можно сказать, что игру перевернула ошибка Николаева? Давайте не будем молодого парня душить, он проводит хорошие матчи», – цитирует Воробьёва «Горобзор.ру».