Коробов: никакой Макдэвид в меня не вселился. Красивая шайба, спасибо партнёрам

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:3).



«Хороший матч, мы провели хорошую работу. Выиграли много единоборств и игру. Так что, победа заслуженная.



Забросил очень красивую шайбу, словно вселился Коннор Макдэвид. Почему принял такое решение? Какой Коннор Макдэвид может в меня вселиться? Никакой Макдэвид в меня не вселился. Просто решил попробовать на индивидуальном мастерстве пройти четырёх защитников, троих получилось. Красивая шайба, спасибо партнёрам, без них такого гола я бы не сделал.

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За счёт чего можно продлить победную серию в матче с «Витязем»? Играть по нашей системе, структуре, уверенно, и также выигрывать единоборства, блокировать броски. Также идти к победе, как и сегодня", — цитирует Коробова «Белорусский хоккей».