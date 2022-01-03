Лещенко забил в шестом матче подряд после перехода в «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу в матче с нижегородским «Торпедо» со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».



Нападающий «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко отличился в шестой игре подряд. Примечательно, что 26-летний хоккеист забивает голы во всех встречах после перехода в нижнекамский клуб. Ранее в текущем сезоне Лещенко выступал за подмосковный «Витязь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

До этого Лещенко отличался во встречах с «Амуром» (3:1 и 5:4, ОТ), «Адмиралом» (2:3, бул. и 4:2), а также в игре с «Сибирью» (2:3, ОТ).



«Нефтехимик» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков после 45 матчей.