Кайру, Хьюз и Юбердо — три звезды прошедшей игровой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена лучших игроков прошедшей недели.



Первой звездой стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру, который в двух встречах с «Эдмонтон Ойлерз» (4:2) и «Миннесотой Уайлд» (6:4) сумел заработать 7 (3+4) результативных баллов.



Второй звездой был назван форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз, сумевший забросить три шайбы и отдать пять голевых передач в матчах с «Баффало Сэйбрз» (4:3), «Эдмонтон Ойлерз» (6:5, ОТ) и «Вашингтон Кэпиталз» (4:3, ОТ).



Третья звезда — нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо. Он сумел забросить одну шайбу и отдать семь результативных пасов во встречах с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (9:3) и «Монреаль Канадиенс» (5:2).