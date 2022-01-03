Никитин поделился мнением об игре «Локомотива» в матче с московским «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (1:2).
«К сожалению, не смогли поздравить наших болельщиков результатом. Не скажу, что мы плохо играли. Нужно завершать моменты, которые создавали. В целом парни старались, но старания мало, нужно проявлять мастерство.
Второй матч подряд много бросков, но мало шайб. С чем связываю низкую реализацию? Здесь не только количество бросков, но и качественные моменты, которые создавали. Если бы знали, с чем именно связано, давно решили бы вопрос. Здесь совокупность факторов: где-то вратарь удачно сыграл, где-то качество броска было не на уровне. Может, где-то хитрее нужно было сработать. Факторов много, не думаю, что какой-то один влияет.
Когда сыграют Козун и Гормли? Гормли, я думаю, в следующем матче сыграет. Что касается Козуна, он был две недели на карантине. Естественно, не тренировался, поэтому нужно время, чтобы набрать форму», — цитирует Никитина пресс-служба клуба.
- 3 января 2022
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