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Мэттьюс пропустил тренировку «Торонто» из-за положительного экспресс-теста на коронавирус

Мэттьюс пропустил тренировку «Торонто» из-за положительного экспресс-теста на коронавирус
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс пропустил тренировочное занятие команды из-за мер предосторожности, сообщает TSN.

Главный тренер клуба Шелдон Киф заявил, что экспресс-тест Мэттьюса на коронавирус показал положительный результат. 24-летний хоккеист не испытывал симптомов заболевания. ПЦР-тест будет готов ко вторнику.

«Были некоторые случаи, когда экспресс-тесты показывали ложноположительный результат. Поэтому сейчас мы делаем всё ради мер предосторожности. Будем ждать точный результат», — заявил Киф.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Мэттьюс принял участие в 28 матчах, набрав 33 (20+13) результативных балла при показателе полезности «+3». «Торонто» занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 44 очка после 31 матча.

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