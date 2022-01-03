Мэттьюс пропустил тренировку «Торонто» из-за положительного экспресс-теста на коронавирус

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс пропустил тренировочное занятие команды из-за мер предосторожности, сообщает TSN.



Главный тренер клуба Шелдон Киф заявил, что экспресс-тест Мэттьюса на коронавирус показал положительный результат. 24-летний хоккеист не испытывал симптомов заболевания. ПЦР-тест будет готов ко вторнику.



«Были некоторые случаи, когда экспресс-тесты показывали ложноположительный результат. Поэтому сейчас мы делаем всё ради мер предосторожности. Будем ждать точный результат», — заявил Киф.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ Мэттьюс принял участие в 28 матчах, набрав 33 (20+13) результативных балла при показателе полезности «+3». «Торонто» занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 44 очка после 31 матча.