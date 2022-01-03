НХЛ сообщила о переносе ещё одного матча регулярного чемпионата
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о переносе матча между «Оттава Сенаторз» и «Сиэтл Кракен», запланированного на 7 января.
Сообщается, что это связано с коронавирусными сложностями, с которыми столкнулись в «Сенаторз». «Оттава» возобновит регулярный сезон 9 января гостевым матчем с «Ванкувер Кэнакс».
Новая дата проведения встречи с «Сиэтлом» будет объявлена позднее.
«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков после 29 проведённых встреч. «Сиэтл» расположился на 15-й строчке Запада, имея в своём активе 24 балла после 33 матчей. «Кракен» в следующей встрече сыграют дома с «Нью-Йорк Айлендерс» (5 января, 6:00 по московскому времени).
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