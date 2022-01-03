Толчинский: ни для кого не секрет, что против ЦСКА есть какой-то настрой

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский после встречи в рамках регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3) рассказал о настрое на матчи с армейским клубом, за который ранее он выступал.



«Думаю, ни для кого не секрет, что против ЦСКА есть какой-то настрой. Я уже говорил в перерыве, что ЦСКА такой соперник – они всегда на первых местах, один из лучших клубов КХЛ, плюс моя бывшая команда.



Конечно, всегда против них настраиваешься, любая команда против них настраивается, плюс нам сейчас нужны очки. Поэтому думаю, что такой настрой будет каждую игру.



ЦСКА сильно изменился по сравнению с Кубком Открытия? Думаю, да: они добавили в системе, потому что первую игру Сергей Викторович Фёдоров только начинал их тренировать, возможно, были какие-то перестройки, какие-то ошибки. Сейчас их игра выглядит более целостной. Это очень сильный соперник.



Достаточно страшно смотрелся удар Андрея Светлакова, но вышел на лёд практически сразу. Как себя чувствую? Нормально, хотя неплохо так попал по подбородку. Вроде ничего такого, никаких звёздочек не было. Я видел его, просто не думал, что он меня ударит, потому что я шайбу не контролировал, она где-то валялась в ногах.



Не думал, что он пойдёт меня бить, потому что понятно было: если будет атаковать – будет удаление. Так и случилось», – цитирует Толчинского пресс-служба «Авангарда».