Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн пытается перенести хоккейный турнир на летние Олимпийские игры, сообщает Yahoo Sports со ссылкой на TNT.

По словам Беттмана, он пытался добиться этого с середины 1990-х годов, но Международный олимпийский комитет категорически не желает этого менять. Хоккей дебютировал на Олимпийских играх на летних Играх 1920 года, а затем перешёл на зимние Олимпийские игры в 1924 году.

Напомним, Национальная хоккейная лига ранее официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сообщалось, что НХЛ и профсоюз игроков совместно обсуждали вопрос выступления хоккеистов на Олимпиаде в Пекине 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.