Капризов забросил на тренировке в стиле лакросс. Видео

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил на тренировке команды в стиле лакросс. Видео можно посмотреть в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».
В этом сезоне на счету 24-летнего хоккеиста 13 заброшенных шайб и 26 голевых передач в 31 игре. Капризов с 39 очками идёт на шестом месте в гонке бомбардиров НХЛ, лидирует канадец Коннор Макдэвид, набравший 53 очка (19+34). Александр Овечкин с 50 очками занимает третье место.
«Миннесота Уайлд» занимает шестое место в Западной Конференции, команда проиграла пять последних встреч кряду. В ночь с 6 на 7 января «Миннесота» отправится в гости к «Бостон Брюинз», встреча начнётся в 3:00 ночи мск.
Капризов проводит свой второй сезон в НХЛ. В сезоне 2020/2021 Кирилл принял участие в 55 матчах, забил 27 голов и сделал 24 ассиста.
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