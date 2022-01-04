«Рейнджерс» выиграли три матча кряду и вышли на первое место в турнирной таблице НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Эта победа стала третьей кряду для подопечных Жерара Галлана, благодаря чему они вышли на первое место в турнирной таблице НХЛ. В активе «синерубашечников» стало 48 очков в 34 матчах, и они по дополнительным показателям обходят «Вашингтон Кэпиталз». Следом располагается «Каролина Харрикейнз», набравшая на одно очко (47) меньше, но при этом имеющая три матча (31) в запасе относительно «Рейнджерс» и «Кэпиталз». 47 очков набрала и «Тампа-Бэй Лайтнинг», сыгравшая 34 встречи.
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