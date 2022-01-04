«Рейнджерс» обыграл «Эдмонтон», у Георгиева 33 сейва
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей открыл счёт в матче Алекси Лафренье на 6-й минуте. Увеличить преимущество над соперником удалось только во втором периоде благодаря голу Баркли Гудроу на 24-й минуте. На 35-й минуте Райан Маклауд отыграл одну шайбу, но уже через 10 минут Крис Крайдер огорчил «Эдмонтон» ещё раз. Последнюю шайбу в матче забросил Райан Строум на 55-й минуте.
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев совершил 33 сейва. В текущем сезоне у него 14 матчей и 33 пропущенные шайбы.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2022, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Лафренье (Строум, Линдгрен) – 05:25' (5x5) 2:0 Гудроу (Лафренье, Строум) – 23:49' (5x5) 2:1 Маклауд (Бенсон, Туррис) – 34:00' (5x5) 3:1 Крайдер (Фокс) – 43:32' (5x4) 4:1 Строум (Гудроу, Фокс) – 54:11' (5x5)
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