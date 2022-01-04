Владимир Тарасенко поздравил Дмитрия Орлова с 600-м матчем в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поздравил соотечественника из «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова с 600-м матчем в НХЛ.
«Я не знал об этом, но давайте поздравлю его через вас. Поздравляю Диму, всего ему самого хорошего. Сейчас позвоню ему после игры», – цитирует Тарасенко официальная русская версия сайта НХЛ.
Этой отметки защитник добился в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:1).
За это время он набрал 218 (49+169) очков при показателе полезности «+96» и 253 минутах штрафного времени.
В текущем сезоне Орлов отыграл 32 матча, в которых отметился 16 (4+12) результативными действиями при коэффициенте полезности «+19».
Напомним, контракт Орлова с «Вашингтоном» рассчитан до конца следующего сезона – 2022/2023. Он зарабатывает $ 5,1 млн за сезон при общей сумме 6-летнего соглашения на $ 30,6 млн, подписанного в 2017 году.
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