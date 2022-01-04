Фокс стал вторым защитником в истории «Рейнджерс», отдавшим 30 голевых передач в 34 матчах

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Двумя результативными передачами в этом матче отметился атакующий защитник «Рейнджерс» Адам Фокс. Вторая из передач стала для американского хоккеиста 30-й в нынешнем сезоне НХЛ. Адам стал вторым защитником в истории «Рейнджерс», отдавшим 30 голевых передач в 34 матчах со старта сезона. Ранее это достижение единолично принадлежало великому Брайану Личу.

Эта победа стала третьей кряду для подопечных Жерара Галлана, благодаря чему они вышли на первое место в турнирной таблице НХЛ. В активе «синерубашечников» стало 48 очков в 34 матчах, и они по дополнительным показателям обходят «Вашингтон Кэпиталз». Следом располагается «Каролина Харрикейнз», набравшая на одно очко (47) меньше, но при этом имеющая три матча (31) в запасе относительно «Рейнджерс» и «Кэпиталз». 47 очков набрала и «Тампа-Бэй Лайтнинг», сыгравшая 34 встречи.