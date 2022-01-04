Главный тренер «Эдмонтона» – об игре Коскинена: он не был хорош

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпет поделился эмоциями после поражения в очередном матче Национальной хоккейной лиги от «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1:4.
«Я считаю, что сегодня в нашей игре было много хорошего. Наш вратарь был не очень хорош, но и мы не забросили достаточное количество шайб, чтобы вернуться в игру», – приводит слова Типпета в своём «твиттере» журналист Зак Лаинг.
В составе победителей открыл счёт в матче Алекси Лафренье на 6-й минуте. Увеличить преимущество над соперником удалось только во втором периоде благодаря голу Баркли Гудроу на 24-й минуте. На 35-й минуте Райан Маклауд отыграл одну шайбу, но уже через 10 минут Крис Крайдер огорчил «Эдмонтон» ещё раз. Последнюю шайбу в матче забросил Райан Строум на 55-й минуте.
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев совершил 33 сейва. В текущем сезоне у него 14 матчей и 33 пропущенные шайбы.
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