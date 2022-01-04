Георгиев – третья звезда матча «Рейнджерс» – «Эдмонтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



Третьей звездой матча признан российский голкипер Александр Георгиев, которому удалось совершить 33 сейва. Игрок выдал настолько шикарный матч, что трибуны скандировали его имя. Первая звезда – Райан Строум, а второе место за Алекси Лафренье.



В составе победителей открыл счёт в матче Алекси Лафренье на 6-й минуте. Увеличить преимущество над соперником удалось только во втором периоде благодаря голу Баркли Гудроу на 24-й минуте. На 35-й минуте Райан Маклауд отыграл одну шайбу, но уже через 10 минут Крис Крайдер огорчил «Эдмонтон» ещё раз. Последнюю шайбу в матче забросил Райан Строум на 55-й минуте.

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