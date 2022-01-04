Кожевников: мы поддались на провокацию в истории со скандалом в аэропорту Калгари

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию со скандальным рейсом молодёжной сборной России в Канаде.



«В первые дни нового года пожалел о том, что в нашем спорте и прежде всего в нашем хоккее нет человека, который отвечает за информационную политику — по примеру Министерства иностранных дел, где активна Мария Захарова.



О чём речь? О скандале в аэропорту Калгари, когда с рейсового самолёта в Европу сняли российскую и чешскую сборные, а финнам и вроде бы шведам зажгли зелёный свет.



Знаете, чем больше времени с того новогоднего дня проходит, тем более сомнительной выглядит вся эта история. Моё мнение — мы проиграли дважды. Сначала поддались на провокацию, а затем сами же пару дней её и раздували. В общем-то на ровном месте и во вред себе.



Обратите внимание, всё началось со шведской журналистки, которая летела в этом самолёте и во всём обвинила сборные России и Чехии. Показательно, что шведов с рейса не сняли — как и финнов, хотя многие хоккеисты потом говорили, что именно финнов штормило больше всех. Думаю, те, кто когда-либо встречал Новый год с финнами, знают, что это самые серьёзные ребята в плане алкоголя — даже на фоне нас, россиян, выделяются отсутствием тормозов.



Согласитесь, в данной ситуации представитель Швеции была самым заинтересованным лицом, она и сформировала картину, причём сборной «Тре Крунур» в ней словно бы и нет, что, согласитесь, удивительно. В России в шведскую версию почему-то сразу поверили, а к словам, например, Сергея Зубова отнеслись с иронией. Это самое печальное.



Кстати, огорчили и чешские ребята. Взяли бы пример с финнов и шведов, которые, улетев, затем друг друга выгораживали. Так нет, чехи стали говорить, что вывели их из самолёта только потому, что спутали по форме с россиянами. Но ведь это бред — там все, включая шведов и финнов, были примерно в одном состоянии и в одной, серой, форме, только гербы отличались.



Новый год, турнир из-за ошибок организаторов отменён, мальчишки из всех европейских сборных разлетаются по домам. Их состояние понятное — все разочарованы, кто-то переживает, кто-то подавлен. К «северному лагерю», пусть его, говорят, и тошнило, отнеслись поспокойнее, ну а братьям-славянам — обычное дело для Северной Америки — ничего не простили. Вот и весь «скандал».



Получается, он — полностью дело рук шведской журналистки Марии Леманн? К ней — никаких вопросов. Она сделала свою работу, полностью защитила свою сборную, частично — соседей из Финляндии.



Все мои вопросы — к российским Мариям Леманн, которые с восторгом всю эту «дичь» ретранслировали. Поэтому у меня новогоднее пожелание: пусть в 2022-м наши Марии становятся не Леманн, а Захаровыми. Ведь впереди Пекин, где спорта уж точно будет не меньше, чем политики», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.