«Перерыв пошёл на пользу. Арена гудит, ребята счастливы». Строум — об игре «Рейнджерс»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1) прокомментировал игру команды в последних встречах, а также оценил партнёров по второму звену во время отсутствия Артемия Панарина.
«В последних матчах вся команда здорово себя проявила: защитники, нападающие, вратари. Приятно такое видеть. Наверное, рождественский перерыв пошёл нам на пользу. Арена гудит. Ребята рады и счастливы. Приятное чувство.
Если честно, играть с ними очень легко. Гудроу на льду просто всё делает правильно. Это очень ответственный и недооценённый игрок. Что касается Лафренье, то сегодня он продемонстрировал свои плеймейкерские способности», — цитирует Строума официальный сайт НХЛ.
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