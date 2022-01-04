«Перерыв пошёл на пользу. Арена гудит, ребята счастливы». Строум — об игре «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1) прокомментировал игру команды в последних встречах, а также оценил партнёров по второму звену во время отсутствия Артемия Панарина.



«В последних матчах вся команда здорово себя проявила: защитники, нападающие, вратари. Приятно такое видеть. Наверное, рождественский перерыв пошёл нам на пользу. Арена гудит. Ребята рады и счастливы. Приятное чувство.



Если честно, играть с ними очень легко. Гудроу на льду просто всё делает правильно. Это очень ответственный и недооценённый игрок. Что касается Лафренье, то сегодня он продемонстрировал свои плеймейкерские способности», — цитирует Строума официальный сайт НХЛ.