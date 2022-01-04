Форвард «Флориды» дисквалифицирован на 3 игры за удар в голову в матче с «Монреалем»

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт был дисквалифицирован на три матча за удар в голову форварда «Монреаль Канадиенс» Седрика Пакетта, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Эпизод произошёл в первом периоде матча, прошедшего 1 января, который завершился победой «пантер» со счётом 5:2. Судьи не применили дисциплинарного наказания к хоккеисту «Пантерз». В этой игре Беннетт сделал дубль.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
По условиям коллективного соглашения из зарплаты Беннетта будет удержано $ 162 тыс., так как хоккеист грубо нарушает правила не в первый раз. Эти деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.
В текущем регулярном чемпионате Беннетт принял участие в 26 матчах, набрав в них 17 (11+6) очков при общей полезности «+12».
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