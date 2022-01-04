«Это было потрясающе». Георгиев — о скандировании «Джорджи!» во время матча с «Эдмонтоном»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1).



«Слышал, как вся арена скандировала «Джорджи!» во время матча? Да, слышал. Это было потрясающе. Я очень рад, что снова получаю шанс играть. И матч для нас сложился хорошо. Команда отлично действовала в защите. Парни просто здорово работали в обороне, облегчая мне жизнь и не позволяя сопернику много идти на добивания. Собирали отскоки, хорошо зачищали пятачок. Так что мы все в целом отлично поработали.



Я в последние дни хорошо себя чувствовал, поэтому мог играть. Постарался сделать всё, чтобы вернуться, делал правильные вещи. Я не так много времени пропустил из-за ковида, лишь пару матчей. Вернулся быстро, провёл пару тренировок и снова был в порядке.



Мы знаем, как опасны эти ребята из «Эдмонтона», особенно когда они оказываются перед воротами. И тут тебе важно видеть, что они делают, чтобы никто не закрывал обзор. Нужно предугадать их следующее действие, тогда будет шанс их остановить. У них потрясающее взаимодействие, и когда Макдэвид с Драйзайтлем выходят на лёд, ты постоянно должен быть настороже. Так наши парни в защите и делали — я снова скажу, что мы все отлично сегодня поработали, помогая друг другу», — цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.