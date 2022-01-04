Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галлан: Георгиев сыграл замечательно с «Эдмонтоном». Повторю, что у нас 2 отличных вратаря

Галлан: Георгиев сыграл замечательно с «Эдмонтоном». Повторю, что у нас 2 отличных вратаря
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1).

«Драйзайтля и Макдэвида остановил не какой-то один наш игрок или тройка. Это сделала вся команда, которая показала себя отличным коллективом. Мы правильно работали с шайбой, делали не так много потерь, не обрезались в средней зоне, и наши парни забивали важные голы в ключевые моменты.

Наш голкипер вышел из ковид-списка и сыграл замечательно. Я уже говорил вам и снова повторю: у нас есть два отличных вратаря. Джорджи — просто молодец», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» занимают первое место в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков после 34 матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022