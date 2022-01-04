Галлан: Георгиев сыграл замечательно с «Эдмонтоном». Повторю, что у нас 2 отличных вратаря

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1).



«Драйзайтля и Макдэвида остановил не какой-то один наш игрок или тройка. Это сделала вся команда, которая показала себя отличным коллективом. Мы правильно работали с шайбой, делали не так много потерь, не обрезались в средней зоне, и наши парни забивали важные голы в ключевые моменты.



Наш голкипер вышел из ковид-списка и сыграл замечательно. Я уже говорил вам и снова повторю: у нас есть два отличных вратаря. Джорджи — просто молодец», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.



«Рейнджерс» занимают первое место в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков после 34 матчей.