Галлан: Георгиев сыграл замечательно с «Эдмонтоном». Повторю, что у нас 2 отличных вратаря
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1).
«Драйзайтля и Макдэвида остановил не какой-то один наш игрок или тройка. Это сделала вся команда, которая показала себя отличным коллективом. Мы правильно работали с шайбой, делали не так много потерь, не обрезались в средней зоне, и наши парни забивали важные голы в ключевые моменты.
Наш голкипер вышел из ковид-списка и сыграл замечательно. Я уже говорил вам и снова повторю: у нас есть два отличных вратаря. Джорджи — просто молодец», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.
«Рейнджерс» занимают первое место в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков после 34 матчей.
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