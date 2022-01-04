Роман Ротенберг стал 13-м главным тренером в истории СКА в КХЛ

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг стал главным тренером санкт-петербургского СКА.



Таким образом, он стал 13-м главным тренером клуба в истории Континентальной хоккейной лиги.



Первым главным тренером СКА в истории КХЛ был канадский специалист Барри Смит, работавший в армейском клубе с момента образования лиги до апреля 2010 года. Ему на смену пришёл Айван Занатта, который в октябре 2010-го был заменён на чешского тренера Вацлава Сикору, а тот после окончания сезона уступил пост своему соотечественнику Милошу Ржиге. Затем в СКА работали Юкка Ялонен (2012-2014), Вячеслав Быков (2014-2015), Андрей Назаров (2015), Сергей Зубов (2015-2016), Олег Знарок (2016-2018), Илья Воробьёв (2018-2019), Алексей Кудашов (2019-2020) и Валерий Брагин (2020-2022).



Стоит заметить, что Роман Ротенберг уже управлял в СКА в позиции исполняющего обязанности главного тренера. Это произошло в прошлом сезоне, когда Брагин находился на карантине из-за коронавируса. Также исполняющим обязанности главного тренера армейского клуба осенью 2010 года были чех Сикора (перед своим утверждением на должность) и Михаил Кравец в ноябре 2012 года.